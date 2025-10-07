Festa del marrone

Firenzetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno in Toscana si veste di sapori autentici e tradizioni con il ritorno della a San Piero a Sieve. L'evento celebra uno dei frutti più iconici della stagione, il marrone, e si svolge in tre imperdibili domeniche del mese di ottobre: il 5, 12 e 19 ottobre 2025.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - marrone

Raduno degli alpini a Torre de’ Passeri: festa con parata, deposizione allori e docufilm sulla vittoria di Monte Marrone

Festa della castagna e del marrone

San Godenzo, torna la festa della Ballottata: due domeniche con la sagra del marrone

festa marroneSagre d'autunno, marrone protagonista: tornano le feste dedicate alle castagne - Sono tanti gli appuntamenti del primo weekend di ottobre nel fiorentino: dalla polenta al fritto. Da 055firenze.it

festa marroneMugello: marrone protagonista delle domeniche di ottobre - E per gustarlo e “fargli festa” nel modo più degno come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, la ... Scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Marrone