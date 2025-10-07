Festa del marrone
L'autunno in Toscana si veste di sapori autentici e tradizioni con il ritorno della a San Piero a Sieve. L'evento celebra uno dei frutti più iconici della stagione, il marrone, e si svolge in tre imperdibili domeniche del mese di ottobre: il 5, 12 e 19 ottobre 2025.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: festa - marrone
Raduno degli alpini a Torre de’ Passeri: festa con parata, deposizione allori e docufilm sulla vittoria di Monte Marrone
Festa della castagna e del marrone
San Godenzo, torna la festa della Ballottata: due domeniche con la sagra del marrone
La Sagra del Marrone è molto più di una festa. È un omaggio alla fatica, alla memoria e alla resilienza della nostra gente. Tra i castagneti che circondano Castel del Rio si leggono ancora oggi i segni di un lavoro duro, di mani che per generazioni hanno rac - facebook.com Vai su Facebook
Sagre d'autunno, marrone protagonista: tornano le feste dedicate alle castagne - Sono tanti gli appuntamenti del primo weekend di ottobre nel fiorentino: dalla polenta al fritto. Da 055firenze.it
Mugello: marrone protagonista delle domeniche di ottobre - E per gustarlo e “fargli festa” nel modo più degno come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, la ... Scrive nove.firenze.it