Festa del Cinema di Roma | Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura

7 ott 2025

Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione, in programma dal 15 al 25 ottobre 2025. Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell’evento di premiazione. Festa del Cinema di Roma 2025 – immagine ufficiale dal set di Giulietta degli spiriti (foto Archivio Franco Pinna) Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma è una delle figure più versatili del panorama dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

