Per la festa dei nonni – 2 ottobre – i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo hanno dedicato anche quest’anno un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo con coni e coppette di gelato artigianale. Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza. I Gelatieri bergamaschi con gli sponsor Lactis, Minetti 1980, Frigogelo e Carpigiani Iceberg hanno partecipato alla festa al Don Orione di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Festa dei nonni, i Gelatieri al Don Orione