Festa dei nonni i Gelatieri al Don Orione
Per la festa dei nonni – 2 ottobre – i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo hanno dedicato anche quest’anno un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo con coni e coppette di gelato artigianale. Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza. I Gelatieri bergamaschi con gli sponsor Lactis, Minetti 1980, Frigogelo e Carpigiani Iceberg hanno partecipato alla festa al Don Orione di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Festa dei Nonni alla Scuola Zarfati: un giorno speciale tra poesie, canti e abbracci. Il 2 ottobre la Scuola Primaria Zarfati ha aperto, anche quest'anno, le sue porte a ospiti davvero speciali: i FANTASTICI, MITICI, SUPER NONNI! L'iniziativa, pensata per celebra
