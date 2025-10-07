Festa dei nonni i Gelatieri al Don Orione

Per la festa dei nonni – 2 ottobre – i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo hanno dedicato anche quest’anno  un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo con coni e coppette di gelato artigianale. Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza. I  Gelatieri bergamaschi  con gli sponsor  Lactis, Minetti 1980, Frigogelo e Carpigiani Iceberg   hanno partecipato alla festa al  Don Orione di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

