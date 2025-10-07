Festa dei giochi veci e novi

Torna uno degli appuntamenti più attesi di Parco Frassanelle: vi aspetta la decima edizione della Festa dei Giochi Veci e Novi, ancora più ricca di giochi, spettacoli e divertimento per tutte le età! Cosa troverete: giochi e spettacoli dalle 10 fino al tramonto. Grande ritorno: il Labirinto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Tra natura, giochi e biodiversità: festa all'orto-frutteto di Santa Maria di Campagna

“Medioevo con gusto”: a Lavagna torna la festa medievale con giochi, gastronomia, musica e spettacoli

Qualche scatto del pomeriggio di festa dell’oratorio…gimkana in bicicletta, giochi per bambini, divertente asta di beneficienza pro-cucina e a chiusura della settimana di festa, celebrazione della S.Messa con consegna del Vangelo per i piccoli amici del 2^ ann - facebook.com Vai su Facebook

Padova: alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi' (2) - La festa dei Giochi Veci e Novi, dalle dieci del mattino fino a sera, sarà opportunità di grande divertimento per tutta la famiglia; oltre ai giochi: visite al parco e alle grotte, i ... Si legge su affaritaliani.it

Festa medievale ad Avenza. Antichi mestieri e vecchi giochi. Ma anche musica e mercatino - Iniziative a Casa Pellini, in via Menconi e nelle piazze Finelli e Lucetti. Segnala lanazione.it