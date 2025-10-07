Ferro parla di Sono un grande | Mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona

MILANO – «”Sono un grande” mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona: è lo specchio di tutto ciò che ho vissuto nell’ultimo periodo. Mi ha portato a vivere ogni cosa con uno spirito nuovo, più avventuroso. Mi sono riavvicinato alla mia essenza, ritrovando sonorità che pensavo di aver lasciato alle spalle. Un viaggio guidato dai miei fari musicali: Zef, Bias, Marco Sonzini, Marz, Madfingerz, Alessandro De Crescenzo e Will Medini, che hanno illuminato le mie note». E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Tiziano Ferro (foto) a proposito del nuovo album “Sono un grande”, in uscita il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ferro parla di “Sono un grande”: «Mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona»

