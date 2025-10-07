Ferrari Testarossa | perché si chiama così

La storia del nome di un modello leggendario recentemente tornato sui listini della Ferrari con una nuova supercar ibrida plug-in da 1.050 Cv. Ecco quando è nata questa denominazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Testarossa: perché si chiama così

In questa notizia si parla di: ferrari - testarossa

Il ritorno della tradizione: presentata la nuova Ferrari 849 Testarossa

Ferrari, presentata la nuova 849 Testarossa e la Spider, 1050 cavalli, V8 ibrido e linee ispirate alle Sport Prototipo

Il ritorno della Testarossa: Ferrari presenta la nuova 849

Ferrari concepts with a hint of Testarossa... Ferrari car design concepts and discussions about the beauty of Ferrari cars - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari 849 Testarossa: la leggenda che diventa ibrida - X Vai su X

Ferrari Testarossa festeggia 40 anni a Milano AutoClassica - Sono trascorsi 40 anni da quando la Ferrari Testarossa conquistò clienti, appassionati ed addetti ai lavori, attraverso una linea innovativa e iconica allo stesso tempo, realizzata da Pininfarina, e ... Scrive ansa.it

Ferrari 849 Testarossa: la leggenda torna ibrida plug-in da 1050 CV - in che segna un nuovo punto di riferimento per le prestazioni e l’innovazione tecnologica della Casa di Maranello. Segnala msn.com