Fermato con una mazza nel cofano | denunciato un 25enne a Catania
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo di routine della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un giovane di 25 anni sorpreso con una mazza di circa 80 centimetri nascosta nel cofano della sua auto. Il controllo è avvenuto in via Antonini, in direzione via Acquicella, durante un’attività di monitoraggio del territorio finalizzata a prevenire episodi di microcriminalità e, in particolare, furti nella zona. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno fermato il veicolo del giovane per una verifica di routine. L’atteggiamento sospetto e la scoperta. Durante il controllo, i poliziotti hanno chiesto al conducente di aprire anche il cofano per un’ispezione più approfondita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
