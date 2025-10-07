Fermato con una mazza nel cofano | denunciato un 25enne a Catania

Dayitalianews.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo di routine della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un giovane di 25 anni sorpreso con una mazza di circa 80 centimetri nascosta nel cofano della sua auto. Il controllo è avvenuto in via Antonini, in direzione via Acquicella, durante un’attività di monitoraggio del territorio finalizzata a prevenire episodi di microcriminalità e, in particolare, furti nella zona. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno fermato il veicolo del giovane per una verifica di routine. L’atteggiamento sospetto e la scoperta. Durante il controllo, i poliziotti hanno chiesto al conducente di aprire anche il cofano per un’ispezione più approfondita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

fermato con una mazza nel cofano denunciato un 25enne a catania

© Dayitalianews.com - Fermato con una mazza nel cofano: denunciato un 25enne a Catania

In questa notizia si parla di: fermato - mazza

Fermato a un posto di blocco: viaggiava in auto con una mazza di legno

Monza, fermato con targa prova per un controllo: trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

Fermato per un controllo, dal baule spunta una mazza da baseball: "Non so come ci è finita"

In giro per Catania, in auto, con una mazza nel cofano: denunciato - La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 25 anni trovato in possesso di una mazza della lunghezza di 80 centimetri nascosta nel cofano dell’auto. Come scrive catanianews.it

Catanese fermato a un posto di blocco scoperto con una mazza di 80 centimetri nel cofano - CATANIA – Girava in auto con una mazza di 80 centimetri nascosta nel cofano: un 25enne catanese è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per ... Si legge su newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Fermato Mazza Cofano Denunciato