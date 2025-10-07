' Fermate di confronto' un percorso partecipato sull' interramento della ferrovia
Nella giornata di lunedì 6 ottobre, al centro di promozione sociale 'Rivana Garden', è stato presentato dal vicesindaco con delega alle Opere pubbliche Alessandro Balboni, l'iniziativa 'Fermate di confronto'. Il percorso partecipato accompagnerà la progettazione dell'area dell'attuale cantiere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
fermate - confronto
