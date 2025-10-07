Ferito da una coltellata va su tutte le furie in pronto soccorso e danneggia la teca dell' estintore | denunciato

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato accoltellato durante la lite con un connazionale all'Itria di Favara. I poliziotti della sezione Volanti della questura sono riusciti a ricostruire come e perché il tunisino ventenne giunto sabato mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio fosse rimasto ferito. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

