Ferie non godute Ministero condannato a pagamento di 5.000 euro a docente precaria Nuova vittoria Anief
Nuova vittoria Anief sulle ferie non godute. Il Tribunale condanna l'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva, ecco perché. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ferie - godute
Chiede il pagamento dell’assegno di funzione e delle ferie non godute, ma Ministero e Tar dicono di “no”
Liquidazione ferie non godute, calcolo e modello di decreto a firma del Dirigente scolastico
Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
ProfessioneInsegnante.it | ferie non godute Dopo aver approfondito il tema in un post - facebook.com Vai su Facebook
Ferie non godute: pagamento contributi INPS ai dipendenti entro il 20 agosto - Il 20 agosto 2025 scade il termine per pagare i contributi sulle ferie non godute relative al secondo anno precedente (ossia nel 2023), che andavano fruite entro il 30 giugno 2025 ma che non sono ... Come scrive pmi.it
Strage Tribunale, ministero condannato - Il Ministero di Giustizia condannato a risarcire poco meno di un milione e mezzo di euro perché ritenuto responsabile, per le sue omissioni sulla sicurezza, della ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it