Ferie non godute Ministero condannato a pagamento di 5.000 euro a docente precaria Nuova vittoria Anief

Orizzontescuola.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova vittoria Anief sulle ferie non godute. Il Tribunale condanna l'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva, ecco perché. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ferie - godute

