Fentanyl l’Italia non abbassa la guardia Mantovano | Nessuna emergenza avanti con rigore sulla prevenzione
In Italia non «non si registrano, al momento, situazioni di emergenza legate alla diffusione» di fentanyl e altri oppioidi sintetici, ma «questa situazione non deve indurre ad abbassare l’attenzione, semmai a rafforzare la determinazione a proseguire con rigore e responsabilità le attività di prevenzione e controllo ». A fare il punto è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della riunione di aggiornamento sul “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici”, che ha presieduto a Palazzo Chigi. Mantovano: «In Italia non c’è un’emergenza fentanyl, ma l’attenzione deve restare alta». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
