Fenomeni quantistici che fanno irruzione nel nostro mondo Il Nobel per la Fisica 2025

Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per una scoperta che ha reso evidente come persino nel nostro mondo microscopico sia possibile registrare fenomeni quantistici, che contraddicono tutto quanto il nostro intuito si aspetta che avvenga. I tre fisici sono riusciti a dimostrare che, in un circuito superconduttore macroscopico, una grandezza collettiva che descrive il moto coordinato di miliardi di coppie di elettroni si comporta come una singola particella quantistica, mostrando comportamenti che sono in aperto contrasto con quello che ci aspetteremmo estendendo la nostra aspettativa basata sulla “fisica classica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fenomeni quantistici che fanno irruzione nel nostro mondo. Il Nobel per la Fisica 2025

In questa notizia si parla di: fenomeni - quantistici

Perché esistono piu interpretazione della meccanica quantistica? Non esiste una sola interpretazione della meccanica quantistica perché la sua natura matematica astratta e i fenomeni che descrive, come la sovrapposizione e l'entanglement, sono controintui - facebook.com Vai su Facebook

Fenomeni quantistici che fanno irruzione nel nostro mondo. Il Nobel per la Fisica 2025 - La loro scoperta rivoluzionaria ha aperto una finestra stabile tra il macroscopico e il quantistico, e ha trasformato la teor ... Da ilfoglio.it