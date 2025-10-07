Femminicidio Veronica Abaza a Gela il compagno la uccise a mani nude e poi ripulì il sangue

Avrebbe ucciso Veronica Abaza a calci e pugni per poi tentare di ripulire il sangue prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: il compagno della 64enne è ora in arresto con l'accusa di aver assassinato la donna nella loro abitazione di Gela, in Sicilia.

