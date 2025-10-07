Femminicidio Veronica Abaza a Gela il compagno la uccise a mani nude e poi ripulì il sangue

Avrebbe ucciso Veronica Abaza a calci e pugni per poi tentare di ripulire il sangue prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: il compagno della 64enne è ora in arresto con l'accusa di aver assassinato la donna nella loro abitazione di Gela, in Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: femminicidio - veronica

Tentato femminicidio a Cava, Veronica sui social: "Lotteró come ho sempre fatto per i miei figli"

Femminicidio a Gela, arrestato il compagno: “Picchiò Veronica Abaza e la gettò dalle scale”

Gela, Veronica Abaza: ‘Non è stata una caduta, ma un femminicidio’, arrestato Lucian Stan

Femminicidio a Gela, i carabinieri arrestano un quarantenne. E 'un cittadino originario della Romania. E' accusato di aver picchiato, uccidendola, la connazionale Veronica Abaza - X Vai su X

Non un incidente domestico, ma un femminicidio - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Veronica Abaza a Gela, il compagno la uccise a mani nude e poi ripulì il sangue - Avrebbe ucciso Veronica Abaza a calci e pugni per poi tentare di ripulire il sangue prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: il compagno della 64enne ... Lo riporta fanpage.it

Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo della città nissena. tg24.sky.it scrive