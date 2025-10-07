Femminicidio - suicidio a Castelfranco Emilia a Modena 92enne uccide la moglie 88enne e si toglie la vita

Femminicidio a Castelfranco Emilia: 92enne uccide la moglie di 88 anni e si toglie la vita gettandosi dalla finestra. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio - suicidio a Castelfranco Emilia a Modena, 92enne uccide la moglie 88enne e si toglie la vita

In questa notizia si parla di: femminicidio - suicidio

Ramona Rinaldi: un suicidio che diviene femminicidio

Femminicidio-suicidio a Pisa, guardia giurata spara alla moglie e poi si toglie la vita

Femminicidio - suicidio a Pisa, Alessandro Gazzoli uccide la moglie Samantha Del Gratta e poi si spara

Via al processo Gaiani. I pm: “Quello di Daniela fu un femminicidio, non suicidio” - X Vai su X

Femminicidio - suicidio a Castelfranco Emilia a Modena, 92enne uccide la moglie 88enne e si toglie la vita - Femminicidio a Castelfranco Emilia (Modena): 92enne uccide la moglie di 88 anni e si toglie la vita gettandosi da una finestra ... Lo riporta virgilio.it

CASTELFRANCO EMILIA, ACCOLTELLA LA MOGLIE E SI BUTTA DAL BALCONE - Un uomo avrebbe accoltellato la moglie e si sarebbe buttato dal balcone del secondo piano della propria abitazione di via Saietti, in centro storico. Come scrive tvqui.it