Femminicidio di Veronica Abaza a Gela Lucian Stan l' avrebbe uccisa a mani nude per poi ripulire il sangue

A Gela Veronica Abaza è stata trovata morta in casa: il compagno Lucian Stan arrestato per femminicidio. L’autopsia conferma la violenza estrema. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

femminicidio veronica abaza gelaGela, i dettagli sul femminicidio di Veronica Abaza. Massacrata a casa con «violenza disumana» - A uccidere Veronica Abaza sarebbe stato il convivente, Lucian Stan, 40 anni, bracciante agricolo di origine romena residente a Gela. Come scrive meridionews.it

femminicidio veronica abaza gelaFemminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo della città nissena. Riporta tg24.sky.it

