Femminicidio di Cinzia Pinna l' imprenditore Emanuele Ragnedda tenta di togliersi la vita in cella

Ricoverato Emanuele Ragnedda, l’imprenditore reo confesso e arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nella tenuta dell’uomo tra Palau e Arzachena. A riferirlo, l’Unione Sarda e media locali. Ragnedda è stato trasferito questa notte dal carcere di Bancali in ospedale, nel reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata. Secondo indiscrezioni ha compiuto gesti di autolesionismo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

