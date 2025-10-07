Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda ricoverato in ospedale | Ha tentato di togliersi la vita in carcere

Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato di aver ucciso Cinzia Pinna nella serata dell'11 settembre. L'uomo è ora ricoverato in ospedale a Sassari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

