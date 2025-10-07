Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda ricoverato in ospedale | Ha tentato di togliersi la vita in carcere

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato di aver ucciso Cinzia Pinna nella serata dell'11 settembre. L'uomo è ora ricoverato in ospedale a Sassari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

femminicidio cinzia pinna ragneddaFemminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato di aver ucciso Cinzia Pinna nella serata dell'11 settembre ... Scrive fanpage.it

femminicidio cinzia pinna ragneddaOmicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria - Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda