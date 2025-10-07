Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda in ospedale | avrebbe tentato suicidio in carcere

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, il 41enne accusato del femminicidio di Cinzia Pinna, in Sardegna. L’imprenditore è stato trasferito nella notte dall’istituto penitenziario di Bancali all’ospedale di Sassari. Secondo quanto si apprende, il detenuto, che ha confessato l’omicidio della 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorso, sarebbe stato soccorso dopo aver compiuto gesti autolesionistici e un possibile tentativo di suicidio: sarebbe stato trovato sul pavimento con alcuni segni sul collo. Ragnedda si trova ora ricoverato sotto stretta sorveglianza nel reparto dell’ospedale sassarese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

femminicidio cinzia pinna ragnedda in ospedale avrebbe tentato suicidio in carcere

© Lapresse.it - Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato suicidio in carcere

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

femminicidio cinzia pinna ragneddaFemminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato suicidio in carcere - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, il 41enne accusato del femminicidio di Cinzia Pinna, in Sardegna. Come scrive lapresse.it

femminicidio cinzia pinna ragneddaFemminicidio Cinzia Pinna, notizia shock dal carcere: il suo assassino trasferito in ospedale - Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre, un evento ha scosso ulteriormente il già drammatico caso dell'omicidio di Cinzia Pinna: il suo assassino reo ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda