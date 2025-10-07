Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda in ospedale | avrebbe tentato suicidio in carcere
Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, il 41enne accusato del femminicidio di Cinzia Pinna, in Sardegna. L’imprenditore è stato trasferito nella notte dall’istituto penitenziario di Bancali all’ospedale di Sassari. Secondo quanto si apprende, il detenuto, che ha confessato l’omicidio della 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorso, sarebbe stato soccorso dopo aver compiuto gesti autolesionistici e un possibile tentativo di suicidio: sarebbe stato trovato sul pavimento con alcuni segni sul collo. Ragnedda si trova ora ricoverato sotto stretta sorveglianza nel reparto dell’ospedale sassarese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
