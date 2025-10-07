Femminicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio in carcere | trovato sul pavimento
Emanuele Ragnedda, colui che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, avrebbe tentato il suicidio in carcere: è stato ritrovato sul pavimento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia
A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
Cinzia Pinna, nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio. L'autopsia esclude violenza Vai su Facebook
#Femminicidio #CinziaPinna. Un giovane lombardo e una ristoratrice di San Pantaleo sono accusati di aver aiutato Emanuele Ragnedda a nascondere le tracce del delitto. Prevista l'#autopsia sul corpo della vittima il prossimo 2 ottobre - X Vai su X
Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato di aver ucciso Cinzia Pinna nella serata dell'11 settembre ... Segnala fanpage.it
Femminicidio Cinzia Pinna, notizia shock dal carcere: il suo assassino trasferito in ospedale - Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre, un evento ha scosso ulteriormente il già drammatico caso dell'omicidio di Cinzia Pinna: il suo assassino reo ... Riporta thesocialpost.it