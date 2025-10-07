Femminicidio a Gela Veronica Abaza uccisa dal compagno a calci e pugni
(Adnkronos) – Calci, pugni, la testa sbattuta contro “una struttura rigida”. E’ morta così – per un “grave politrauma cranico-encefalico e toracico addominale chiuso, condizionante una insufficienza cardiaca” – Veronica Abaza, la romena di 64 anni il cui corpo è stato trovato il 17 settembre nella sua casa nel centro di Gela, in provincia di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - gela
Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa
Femminicidio a Gela: 64enne uccisa a botte, arrestato il compagno
Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni
Femminicidio a Gela, i carabinieri arrestano un quarantenne. E 'un cittadino originario della Romania. E' accusato di aver picchiato, uccidendola, la connazionale Veronica Abaza - X Vai su X
Non fu un incidente domestico, arrestato per femminicidio. A Gela un 40 enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni. #ANSA Vai su Facebook
Femminicidio a Gela, arrestato il compagno: “Picchiò Veronica Abaza e la gettò dalle scale” - È stato arrestato un bracciante agricolo di 40 anni accusato di aver ucciso la compagna Veronica Abaza, 64 anni, nella loro abitazione di Gela (Caltanissetta) ... Lo riporta fanpage.it
Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo della città nissena. Segnala tg24.sky.it