femminicidio a gela rumeno uccide la compagna a mani nude

"L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude". Così il procuratore capo di Gela, in provincia di Caltanissetta, Salvatore Vella, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito "un efferato femminicidio", con l'uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto in carcere. La morte. La vicenda ha origine dall’intervento effettuato dai Carabinieri la notte del 17 settembre in un’abitazione del centro, dove era stata segnalata la presenza del corpo esanime di una donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

