Feldi Eboli si aggiudica il derby campano | battuta Sandro Abate 4-3 in un match combattuto

Avellino, 7 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale di Serie A e subito spazio a uno dei confronti più attesi del calcio a 5 campano. La Feldi Eboli ha vinto in trasferta sul campo della Sandro Abate Avellino con il punteggio di 4-3, al termine di un derby intenso e combattuto, considerato da molti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

