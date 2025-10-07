Fedez dice addio ai social il cambio di vita drastico | Ora parlerò solo con la mia musica e le mie produzioni creative
Fedez si prende una pausa dai riflettori e dai social. Il rapper, da tempo al centro dell’attenzione mediatica, ha annunciato il suo ritiro dai social, scegliendo di comunicare solo attraverso la musica e i propri progetti creativi. Ad annunciarlo è lui stesso. Un cambio radicale per l’artista che un tempo era abituato a condivideva quasi ogni dettaglio della propria vita quotidiana. Ma già negli ultimi mesi, Fedez era comparso solo sporadicamente nelle storie Instagram, condividendo estratti del suo podcast Pulp, realizzato insieme a Mr. Marra. L’annuncio di Fedez. Ora, il rapper ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano: «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: fedez - dice
Divorzio Ferragni-Fedez, parla l’avvocata della influencer: «Condizioni più complesse di come si dice». Le concessioni fatte da lei, le regole sui figli
Capezzone: "Che fa padre Spadaro? E Fedez? Che dice Ainis?": ecco tutte le risposte
Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»
Dopo l’ospitata di Felice Maniero a Pulp Podcast di Fedez, Giampaolo Manca risponde con un video sui social: "Maniero dice che sono un pagliaccio e che non valgo nulla. A me non interessa la sua considerazione, ma voglio ricordare ai più che se fosse ver - facebook.com Vai su Facebook
Fedez "abbandona" i social: «Ho deciso di parlare solo tramite la musica» - Fedez e Chiara Ferragni, addio al passato: due vite agli antipodi dopo la rottura. Da msn.com
Fedez ufficializza la storia con Giulia Honegger, i primi scatti social - #Le paparazzate delle scorse settimane lasciavano poco spazio ai dubbi, ma Fedez ha dato la conferma che mancava: lui e Giulia Honegger hanno una relazione. Scrive tgcom24.mediaset.it