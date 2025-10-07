Federico Fashion Style organizza una super festa a tema vieni come vai a letto | le foto

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una super festa a tema "Vieni come vai a letto": così Federico Fashion Style ha voluto celebrare alla grande il suo 36esimo compleanno, con un party che agli invitati ha richiesto di indossare abiti decisamente straordinari, ovvero dei pigiami, sottovesti e vestaglie. Ognuno ha interpretato a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: federico - fashion

Cena con Federico Fashion Style al Cava Sicilia: a Santa Flavia uno degli hair stylist più amati d'Italia

Festa di Compleanno di Federico Fashion Style a Milano: Un Evento Imperdibile da Vivere!

federico fashion style organizzaFederico Fashion Style bissa: mega festa di compleanno per i 36 anni anche a Roma, ecco chi c’era - Federico Fashion Style bissa: mega festa di compleanno per i 36 anni anche a Roma, ecco chi c’era dei vip suoi amici ... Lo riporta gossip.it

federico fashion style organizzaFederico Fashion Style compie 36 anni e organizza una mega festa: scopri il tema 'bollente' del party - Federico Fashion Style compie 36 anni e organizza una mega festa: scopri il tema 'bollente' del party a Milano ... Da gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Federico Fashion Style Organizza