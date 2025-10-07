Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono detti addio perché lui l’ha lasciata

Stefano Tediosi e Federica Petagna non stanno più insieme, svelati i motivi della separazione. La loro storia d’amore dopo il  Grande Fratello è andata avanti per mesi,  Federica Petagna e Stefano Tediosi   sembravano molto innamorati ma il loro rapporto a quanto pare ha preso una brutta piega che li ha spinti a dirsi addio. Federica Petagna e Stefano Tediosi (Foto Ig @fedepetagna) È stato l’ex gieffino a mettere fine alla loro storia d’amore. Il motivo? Stando alle segnalazioni rese note sui social da Deianira Marzano l’ormai ex fidanzata limitava la sua libertà, il loro non era una relazione sana. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

