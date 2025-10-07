febbre da zanzara tigre un caso a montignoso al via la disinfestazione

Montignoso (Massa Carrara), 7 ottobre 2025 – Rilevato un caso di febbre Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, a Montignoso (Massa Carrara). A partire dalle 18 di oggi, 7 ottobre, scattano le operazioni di disinfestazione. Un'ordinanza del sindaco ha disposto la disinfestazione dell'area interessata con interventi appositi larvicidi, insetticidi e adulticidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, con ispezioni porta a porta delle abitazioni. L'area interessata è nelle vicinanze del Villaggio Maestri, a Montignoso. I residenti della zona interessata - prossima ai luoghi frequentati dal paziente contagiato -, invita il Comune, dovranno restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio d'aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

