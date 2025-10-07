Fdi dà un consiglio alla sinistra | A questo punto disastro imminente
“A questo punto, ‘il favore di dividervi’ dovreste farlo a voi stessi”. Parola di Fratelli d’Italia, che sbeffeggia così l’opposizione, PD e M5S, con un post su Facebook che celebra la riconferma in Calabria di Roberto Occhiuto e richiama all’undicesimo flop regionale dell’alleanza di sinistra, sconfitta ancora correndo unita. E allora, la soluzione la trova l’avversario: scindersi! È ironia, ma forse non troppo distante dalla realtà. C’è chi commenta soddisfatto questo risultato e chi analizza il vero motivo del ko elettorale: “Non sono serviti gli interventi dell'onorevole Bersani, la flottiglia e lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
