FdI cresce ancora Pd sempre più lontano | ecco chi sale e chi scende
L’ora più buia per la sinistra. Dopo le cocenti sconfitte nelle Marche e in Calabria, il campo largo arretra anche sul piano nazionale. Il centrodestra, e in particolare Fratelli d’Italia, continua a crescere mentre le due forze principiali di opposizione perdono terreno. L’ultima rilevazione Swg, resa nota da Enrico Mentana durante l’edizione serale del notiziario, non rappresenta un’eccezione. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,5%, in leggero aumento (+0,3). Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nonostante la stagione governativa che ormai dura da 3 anni a questa parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cresce - lontano
Federcepicostruzioni Lombardi: Pnrr, cresce la spesa ma il traguardo 2026 resta lontano. Occorre un piano
Ieri sera: l’amicizia è ricchezza, sostegno, complicità, fiducia reciproca. È quella forza silenziosa che ci rende più forti, più autentici, più umani. Insieme, si cresce e si va lontano. Vai su Facebook
Sondaggi politici, in lieve calo FdI, cresce la Lega. Tra le opposizioni Pd in recupero, crolla il M5s - La settimana di Pasqua si porta dietro qualche sorpresa scorrendo i sondaggi elettorali. Si legge su ilmessaggero.it
Sondaggi politici: stabili FdI e Pd, cresce il M5S - Un ottimo dato nonostante la leggerissima flessione registrata rispetto al sondaggio di sette giorni fa. it.blastingnews.com scrive