FdI contro l' immunita' Salis | Con il voto di oggi Parlamento Ue legittima la violenza
Procaccini: "L'Ungheria ha subito violazione". Mantovani: "Violata la democrazia". Fidanza: "Fatto gravissimo".
Salis, l’immunità non sia impunità
Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia"
Ilaria Salis, il 23 si vota sull’immunità parlamentare: “Grave se si cedesse alla vendetta di Orban”
Ilaria Salis, confermata l'immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ...
Ilaria Salis. Marco Squarta(FDI): immunità confermata per un solo voto: una pagina nera per il Parlamento europeo - (ASI)"Incredibile ma vero: Ilaria Salis è stata salvata dal Parlamento europeo per un solo voto.