FC 26 SBC Basi Squadra Reilyn Turner | L’Attaccante Veloce e Avanzato!

È disponibile una SBC estremamente conveniente per un attaccante potente e veloce: Reilyn Turner Basi Squadra 84 OVR! Questa giocatrice è un’ottima aggiunta per chi cerca un centravanti in grado di scattare in profondità e di finalizzare con precisione. La sfida è semplicissima e il costo per ottenere un 84 OVR con queste statistiche è minimo. Hai 21 giorni per sbloccarla. Il Premio: Reilyn Turner Basi Squadra (84 OVR). Reilyn Turner è un’attaccante centrale (ST) che combina velocità, tecnica e fisicità: Statistiche Chiave: VEL 86: Ottima per battere la linea difensiva avversaria.. DRI 85: Controllo palla solido in corsa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

