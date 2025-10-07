FC 26 SBC Aggiornamento | 5x 80+ Upgrade

È disponibile un nuovo e interessante pacchetto aggiornamento, perfetto per migliorare il tuo club con carte ad alto rating! L’SBC “5x 80+ Upgrade” ti garantisce un pacchetto con ben cinque giocatori Oro Raro con valutazione minima 80 OVR. Questa SBC è utile per riciclare il materiale in eccesso e cercare di trovare carte perfette per le SBC più esigenti. Dettagli e Requisiti dell’Aggiornamento. Ripetibile: Sì, si riattiva dopo 2 giorni (puoi completarla più volte nel corso della settimana).. Durata: 7 giorni.. Premio: 1x Pacchetto 5 giocatori oro rari 80+ (Non Scambiabile). Requisiti Chiave Dettagli Gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Aggiornamento: 5x 80+ Upgrade

FC 26 SBC Aggiornamento: 2x 78+ Upgrade

FC 26 SBC Pilastri Evander: Il Trequartista Brasiliano con PlayStyle++! - È disponibile una SBC molto interessante e conveniente per un centrocampista offensivo brasiliano: Evander Pilastri 85 OVR! Come scrive imiglioridififa.com

EA Sports FC 26 riceve l'Update 1.03: quali sono le novità dell'aggiornamento? - 03 migliorando il posizionamento in difesa al calcio d'inizio e risolvendo i bug di FUT e della carriera. msn.com scrive