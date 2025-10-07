FC 26 Evoluzione Riflessi Fulminei | Aggiungi ‘Saracinesca’ al Tuo Portiere!

Questa EVO è mirata ai portieri di rating più basso che hanno bisogno di un tocco di classe in più. Costo: Gratuita (Non è specificato un costo in crediti o FC Points).. Disponibilità: Circa 21 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 2 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. Posizione: Portiere (POR). Numero stili di gioco max: 4. Rarità: Tour mondiale fuoricl. argento.. Miglioramenti Offerti: PlayStyle ‘Saracinesca’. Il miglioramento è concentrato sull’aggiunta di un solo PlayStyle, ma con un impatto notevole sulle performance del portiere: Area Miglioramenti Rarità Diventa Evoluzione Argento I Stile di Gioco + Stile di gioco Saracinesca (Il numero massimo di Stili di Gioco arriva a 5) Le Sfide da Completare (Modalità di Gioco Chiare). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Riflessi Fulminei”: Aggiungi ‘Saracinesca’ al Tuo Portiere!

In questa notizia si parla di: evoluzione - riflessi

