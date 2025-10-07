Fatima Dello Russo | Il giuramento che cambia la storia di Mercogliano
ROMA – C'è sempre un momento, nella vita di ciascuno, in cui una scelta diventa un impegno.Per Fatima Dello Russo, 24 anni, di Mercogliano, quel momento è arrivato oggi, con il giuramento da Vigile del fuoco nella caserma di Roma.Dal sogno alla responsabilità: la prima donna di Mercogliano tra i.
In questa notizia si parla di: fatima - russo
