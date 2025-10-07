Il franchise di Fast & Furious si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro, dopo un andamento altalenante negli ultimi anni e risultati di botteghino che non soddisfano le aspettative. La produzione di Fast X: Part 2 ha subito ritardi significativi, alimentando dubbi sulla realizzazione del capitolo conclusivo della saga. Questa serie, nata nel 2001 e cresciuta fino a diventare un vero e proprio fenomeno internazionale, sta affrontando una fase critica che potrebbe portare alla sua definitiva chiusura o a una drastica ristrutturazione. lo stato attuale di fast x e il possibile epilogo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fast & Furious 11: preoccupazioni di Universal e visione finale di Vin Diesel