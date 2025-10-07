Fast & Furious 11 | preoccupazioni di Universal e visione finale di Vin Diesel
Il franchise di Fast & Furious si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro, dopo un andamento altalenante negli ultimi anni e risultati di botteghino che non soddisfano le aspettative. La produzione di Fast X: Part 2 ha subito ritardi significativi, alimentando dubbi sulla realizzazione del capitolo conclusivo della saga. Questa serie, nata nel 2001 e cresciuta fino a diventare un vero e proprio fenomeno internazionale, sta affrontando una fase critica che potrebbe portare alla sua definitiva chiusura o a una drastica ristrutturazione. lo stato attuale di fast x e il possibile epilogo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: fast - furious
Cosa aspettarsi da fast & furious 11: 8 novità emozionanti
Il ritorno di brian in fast & furious 11 e i problemi del franchise da 7 miliardi di dollari
Fast & Furious: le acrobazie più realistiche e irrealistiche svelate da un esperto
Foto storiche… Paul Walker, Devon Aoki e Michael Ealy sul set di "2 Fast 2 Furious", 2003 ? Vai su Facebook
Fast & Furious 11, ancora problemi per il sequel: Universal vuole tagliare il budget - Secondo le ultime indiscrezioni, lo studio avrebbe chiesto un cospicuo taglio di budget per il prossimo film del franchise che è bloccato in un limbo ... Da msn.com
Fast and Furious 11 rischia di essere cancellato, il motivo - Fast and Furious 11 potrebbe non vedere mai la luce ed essere cancellato dalla Universal per motivi di budget ... ciakgeneration.it scrive