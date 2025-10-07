Fashion Festival a Castel Romano

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre torna il Designer Outlet, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Serravalle, La Reggia e Noventa di Piave.Una giornata con orario di apertura prolungato dalle 8 alle 20, in cui approfittare di sconti fino al -70% sul prezzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: fashion - festival

All'outlet La Reggia torna il fashion festival: sconti fino al 70%

fashion festival castel romanoTorna il Fashion Festival all’Outlet di Serravalle Scrivia - Domenica 12 ottobre 2025, il Fashion Festival animerà il Serravalle ... Come scrive radiogold.it

Domenica 12 ottobre torna il Fashion Festival a La Reggia Designer Outler -  Domenica 12 ottobre, il Fashion Festival animerà La Reggia Designer Outlet, in contemporanea con ... Riporta napolivillage.com

