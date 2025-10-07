Farmaci ok Aifa al rimborso per combinazione antibiotica contro le infezioni ospedaliere
(Adnkronos) – La combinazione antibiotica a dose fissa di cefepime ed enmetazobactam (Exblifep*) ha ottenuto dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) il via libera alla rimborsabilità per il trattamento di pazienti adulti con infezioni complicate del tratto urinario (cUti), inclusa pielonefrite; per polmonite acquisita in ospedale (Hap), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (Vap), e anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
