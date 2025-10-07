Farmaci Egualia | ' equivalenti spina dorsale terapie croniche ora rischiano crisi'
Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - I farmaci equivalenti rappresentano la spina dorsale delle terapie croniche e un presidio di salute pubblica che lo Stato ha il dovere di tutelare. E' il messaggio che emerge dal decimo rapporto dell'Osservatorio Egualia-Nomisma, presentato oggi a Roma, che lancia u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: farmaci - egualia
Farmaci, Collatina (Egualia): “Se cedono equivalenti crolla impalcatura accesso a terapie”
Farmaci, Egualia: ‘equivalenti spina dorsale terapie croniche, ora rischiano crisi’
Presentato il X rapporto dell'Osservatorio Egualia-Nomisma su "Il Sistema dei Farmaci Equivalenti in Italia 2025". - X Vai su X
Egualia - Industrie Farmaci Accessibili. . “ `, `” Così il Presidente di #Egualia, Stefano Collatina, racconta la visione dietro le Linee Guida #ESG del comparto, presentate durante l’evento - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci, Egualia: ‘equivalenti spina dorsale terapie croniche, ora rischiano crisi’ - I farmaci equivalenti rappresentano la spina dorsale delle terapie croniche e un presidio di salute pubblica che lo Stato ha il dovere di tutelare. Da msn.com
Farmaci equivalenti a rischio scomparsa. L'appello dell'Osservatorio Egualia-Nomisma - Il nuovo rapporto delle imprese del settore fotografa la situazione italiana: «Senza misure di tutela la crisi è irreversibile» ... Come scrive corriere.it