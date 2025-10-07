Farmaci Egualia | ' equivalenti spina dorsale terapie croniche ora rischiano crisi'

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - I farmaci equivalenti rappresentano la spina dorsale delle terapie croniche e un presidio di salute pubblica che lo Stato ha il dovere di tutelare. E' il messaggio che emerge dal decimo rapporto dell'Osservatorio Egualia-Nomisma, presentato oggi a Roma, che lancia u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

farmaci egualia equivalenti spina dorsale terapie croniche ora rischiano crisi

© Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Egualia: 'equivalenti spina dorsale terapie croniche, ora rischiano crisi'

In questa notizia si parla di: farmaci - egualia

Farmaci, Collatina (Egualia): “Se cedono equivalenti crolla impalcatura accesso a terapie”

Farmaci, Egualia: ‘equivalenti spina dorsale terapie croniche, ora rischiano crisi’

farmaci egualia equivalenti spinaFarmaci, Egualia: ‘equivalenti spina dorsale terapie croniche, ora rischiano crisi’ - I farmaci equivalenti rappresentano la spina dorsale delle terapie croniche e un presidio di salute pubblica che lo Stato ha il dovere di tutelare. Da msn.com

Farmaci equivalenti a rischio scomparsa. L'appello dell'Osservatorio Egualia-Nomisma - Il nuovo rapporto delle imprese del settore fotografa la situazione italiana: «Senza misure di tutela la crisi è irreversibile» ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaci Egualia Equivalenti Spina