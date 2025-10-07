Faraoni si racconta a Sky Sport | Il rammarico di non aver fatto il salto di qualità all’Inter…

Inter News 24 Faraoni, ex difensore dell’Hellas Verona, riflette sulla sua carriera e sulle esperienze con l’Inter, tra rimpianti e soddisfazioni. Marco Davide Faraoni, svincolato dopo una lunga carriera al Verona, ha condiviso con Sky Sport le sue riflessioni sul percorso calcistico, evidenziando un rammarico particolare. L’ex difensore ha rivelato di essere dispiaciuto per non essere riuscito a compiere il tanto atteso salto di qualità che avrebbe potuto proiettarlo verso top club. Nonostante ciò, Faraoni ha anche sottolineato con orgoglio di aver scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano, inclusa la sua esperienza con l’ Inter, dove ricorda il debutto in un contesto ricco di giocatori di altissimo livello, con cui ammette di non essersi trovato a suo agio in quel momento. 🔗 Leggi su Internews24.com

