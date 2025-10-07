Faraoni si racconta a Sky Sport | Il rammarico di non aver fatto il salto di qualità all’Inter…

Inter News 24 Faraoni, ex difensore dell’Hellas Verona, riflette sulla sua carriera e sulle esperienze con l’Inter, tra rimpianti e soddisfazioni. Marco Davide Faraoni, svincolato dopo una lunga carriera al Verona, ha condiviso con Sky Sport le sue riflessioni sul percorso calcistico, evidenziando un rammarico particolare. L’ex difensore ha rivelato di essere dispiaciuto per non essere riuscito a compiere il tanto atteso salto di qualità che avrebbe potuto proiettarlo verso top club. Nonostante ciò, Faraoni ha anche sottolineato con orgoglio di aver scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano, inclusa la sua esperienza con l’ Inter, dove ricorda il debutto in un contesto ricco di giocatori di altissimo livello, con cui ammette di non essersi trovato a suo agio in quel momento. 🔗 Leggi su Internews24.com

Faraoni racconta Tudor: «Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra! Se non vai forte in allenamento con lui non giochi… La sua mentalità ve la spiego con questo esempio»

faraoni racconta sky sportFaraoni ricorda il debutto con l'Inter: "Con quei giocatori non c'entravo nulla. Però ho fatto la storia" - Oggi svincolato dopo una lunga esperienza nelle file del Verona, Marco Davide Faraoni si racconta a Sky Sport rivelando di avere un rammarico in particolare: "Quello di non aver fatto il salto di qual ... Riporta msn.com

faraoni racconta sky sportFaraoni: "C***te ne ho fatte, ma ho sempre messo il cuore" - In esclusiva per Sky Sport Insider, parla l’esterno ora senza contratto: “Il calcio è cambiato, non mi aspettavo di restare a casa. Si legge su sport.sky.it

