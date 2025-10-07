Fantoccio del sindaco a testa in giù La polizia identifica due ragazze Una è minore e l’altra diciottenne

Due ragazzine, di cui una minorenne, le responsabili del fantoccio a testa in giù, con il volto del sindaco Stefano Bandecchi, piazzato nella notte di sabato davanti a Palazzo Spada. La digos della polizia ha identificato due giovani (una appena maggiorenne e l’altra appunto minorenne) che nella prima serata di sabato avrebbero collocato il fantoccio capovolto con il volto del sindaco Stefano Bandecchi davanti a Palazzo Spada. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti per la formulazione di eventuali ipotesi di reato. Da fonti investigative si apprende che la collocazione del fantoccio non avrebbe particolari connotazioni politiche, non essendo emersi collegamenti fra le due giovani e partiti, associazioni, esponenti politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fantoccio del sindaco a testa in giù. La polizia identifica due ragazze. Una è minore e l’altra diciottenne

