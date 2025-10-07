Famiglie in pressing sul Governo | Stabilizzare gli ASACOM per garantire l’inclusione scolastica Lettera al Ministro Locatelli

Orizzontescuola.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mobilitazione delle famiglie siciliane dell’Associazione Nazionale ParlAutismo ha assunto i toni dell’urgenza, con l’invio di una lettera ufficiale alla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: famiglie - pressing

Le inchieste sull’urbanistica hanno prodotto 4.500 famiglie senza casa. Il pressing su Sala: “Soluzione entro un mese”

Famiglie in pressing sul Governo: “Stabilizzare gli ASACOM per garantire l’inclusione scolastica”. Lettera al Ministro Locatelli - La mobilitazione delle famiglie siciliane dell’Associazione Nazionale ParlAutismo ha assunto i toni dell’urgenza, con l’invio di una lettera ufficiale alla Ministra per le Disabilità Alessandra Locate ... Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglie Pressing Governo Stabilizzare