Famiglia travolta a Sala Baganza | i genitori ricoverati in Rianimazione hanno salvato la figlioletta spingendo lontano il passeggino

Parmatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'auto che arriva, forse perde il controllo, sbanda e si spegne lì, finendo a due passi da loro: lui 41 anni e lei 32, genitori di una bimba su un passeggino spinto il più lontano possibile per salvarle la vita evitando l'impatto. Sono questi gli ultimi particolari che stanno emergendo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: famiglia - travolta

Strage in autostrada, quattro morti: famiglia travolta dal tir, il giallo del guasto all’auto

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia

Incidente A1 in galleria a Barberino, distrutta la famiglia Visconti: morti nonni, zia e il cane, gravi madre e figlia di 5 anni. L'auto ferma per un guasto travolta da un tir

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Travolta Sala Baganza