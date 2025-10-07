Famiglia travolta a Sala Baganza | i genitori ricoverati in Rianimazione hanno salvato la figlioletta spingendo lontano il passeggino

L'auto che arriva, forse perde il controllo, sbanda e si spegne lì, finendo a due passi da loro: lui 41 anni e lei 32, genitori di una bimba su un passeggino spinto il più lontano possibile per salvarle la vita evitando l'impatto. Sono questi gli ultimi particolari che stanno emergendo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it