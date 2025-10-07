Famiglia occupa una villetta a Palanzano sgomberata dai carabinieri | 5 denunce
Nella giornata del 6 ottobre, i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Parma di un immobile ubicato nel comune di Palanzano. L’epilogo delle minuziose attività investigative dei militari dell’Arma ha portato alla denuncia alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: famiglia - occupa
Tentano di impossessarsi di un immobile minacciando la famiglia che lo occupa, sette arresti
Occupa da circa 1 anno e mezzo con la sua famiglia rom un appartamento all'interno di una palazzina popolare e minaccia di spaccare la nostra telecamera! Il servizio di Francesco De Luca a #Fuoridalcoro - X Vai su X
Fuori dal coro. . Occupa da circa 1 anno e mezzo con la sua famiglia rom un appartamento all'interno di una palazzina popolare e minaccia di spaccare la nostra telecamera! Il servizio di Francesco De Luca a #Fuoridalcoro Vai su Facebook
I carabinieri sgomberano una villetta occupata abusivamente a Palanzano. Denunciati 5 familiari - Ieri i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Parma di un immobile a Palanzano. Secondo gazzettadiparma.it