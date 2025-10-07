Famiglia occupa una villetta a Palanzano sgomberata dai carabinieri | 5 denunce

Parmatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 6 ottobre, i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Parma di un immobile ubicato nel comune di Palanzano. L’epilogo delle minuziose attività investigative dei militari dell’Arma ha portato alla denuncia alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: famiglia - occupa

Tentano di impossessarsi di un immobile minacciando la famiglia che lo occupa, sette arresti

famiglia occupa villetta palanzanoI carabinieri sgomberano una villetta occupata abusivamente a Palanzano. Denunciati 5 familiari - Ieri i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Parma di un immobile a Palanzano. Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Occupa Villetta Palanzano