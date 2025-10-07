Tempo di lettura: 2 minuti Per venti anni ha percepito dall’Inps 150mila euro di indennità di accompagnamento perché cieco mentre in realtà era ipovedente. E’ quanto hanno accertato la Guardia di Finanza di Torre Annunziata che, al termine di indagini coordinati dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, hanno arrestato e messo ai domiciliai una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia accusati di truffa aggravata e falso ideologico. Il falso cieco era il marito e alla coppia già sono stati sequestrati dai finanzieri di Castellammare, a fine novembre, oltre 124mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Falso cieco scovato dalla Guardia di Finanza, frode da 150mila euro