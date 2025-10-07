Falso cieco lui sua accompagnatrice lei | in 20 anni si appropriano di 150mila euro

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della procura. Sono, secondo gli inquirenti “gravemente indiziati di truffa aggravata per il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

