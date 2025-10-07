FALSI INFORTUNI: esplode la bomba a Napoli Conte preso in giro dai suoi uomini più fidati"> Conte è infuriato. Il tecnico sarebbe stato preso in giro dai propri giocatori. Una notizia inaspettata che ha sconvolto l’ambiente azzurro. A Napoli è scoppiata una vera e propria bomba. Nelle ultime ore si parla con insistenza di falsi infortuni all’interno dello spogliatoio azzurro. Secondo alcune indiscrezioni, diversi giocatori avrebbero simulato problemi fisici per evitare di scendere in campo o per manifestare il proprio malcontento nei confronti di Antonio Conte. Conte, da sempre noto per la sua mentalità rigorosa e per il rapporto diretto con i suoi uomini, avrebbe notato qualcosa di strano nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

