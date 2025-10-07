Faenza parte col turbo | Ma restiamo concentrati

Trenta e lode. È il voto che merita la Tema Sinergie Faenza per l’ottimo avvio di stagione, nel quale ha espugnato campi difficili come quello di Piombino e di Fabriano. Ottime prestazioni arrivate con la squadra non al completo, perché se Romano manca da inizio campionato, nelle Marche non c’era neanche Santiangeli; entrambi sono in forte dubbio per il derby di domenica al PalaCattani con l’OraSì. Trenta sono stati anche i punti segnati da Fragonara contro Fabriano, autore di una prestazione irreale con un 46 da due punti, 67 da tre, 44 ai liberi, 7 rimbalzi e 4 assist. "Abbiamo mostrato di avere personalità su un campo davvero difficile - afferma Fragonara -, qualità che ci ha permesso di giocare una partita solida e di vincere, mostrando la forza del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

