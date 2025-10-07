Faenza celebra Ada Rossi e inaugura la rampa ciclopedonale

Sabato 11 ottobre la città di Faenza vivrà una giornata durante la quale si intrecciano memoria civile e cura dello spazio urbano. Due momenti distinti, ma allo stesso tempo legati tra loro, segneranno l’intitolazione alla figura di Ada Rossi della nuova rampa ciclopedonale di via Lapi e la presentazione del volume che ne racconta la vita e l’impegno. Alle 8.30, in via Lapi, nei pressi della struttura di collegamento, si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della rampa ciclopedonale ‘Ada Rossi’ con lo scoprimento della targa. La rampa, recentemente aperta al traffico ciclopedonale, è stata realizzata insieme al nuovo tracciato nel Parco Bertoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faenza celebra Ada Rossi e inaugura la rampa ciclopedonale

In questa notizia si parla di: faenza - celebra

FAENZA/ Sabato 4 ottobre lo storico negozio di abbigliamento, sito in corso Matteotti, celebra 40 anni con l'evento speciale "Iconic" Vai su Facebook

Faenza celebra Ada Rossi e inaugura la rampa ciclopedonale - Sabato 11 ottobre la città di Faenza vivrà una giornata durante la quale si intrecciano memoria civile e cura dello spazio urbano. Scrive msn.com

Faenza celebra Ada Rossi e inaugura la nuova rampa ciclopedonale tra via Lapi e via Mura Gioco del Pallone - Memoria civile legata alla figura della antifascista e partigiana Ada Rossi e cura dello spazio urbano. Riporta ravennanotizie.it