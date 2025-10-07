Fabriano una donna gli si avvicina per derubarlo la polizia la blocca
Fabriano (Ancona), 7 ottobre 2025 – Tenta di avvicinare un anziano al mercato, forse per derubarlo ma viene stoppata dalla polizia. Nell’ambito di una intensa attività di controllo del territorio, i poliziotti della Volante” del commissariato, sabato scorso. hanno perlustrato le aree del centro storico fabrianese rivolgendo particolare attenzione a quelle caratterizzate dal maggior flusso di persone interessate dal mercato settimanale di piazza Garibaldi. Nel corso della mattinata, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento di una giovane donna, ben vestita, che, con atteggiamento suadente, dopo avere avvicinato un anziano, cercava di prenderlo sottobraccio in segno di confidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fabriano - donna
Fucile, munizioni e cocaina in casa: nei guai una donna insospettabile (e incensurata) a Fabriano - facebook.com Vai su Facebook
#fabriano, nella #casa di una donna i carabinieri trovano un fucile a pompa e un mix di droghe - X Vai su X