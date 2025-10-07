Fabio Fazio torna in tv per incensare Enzo Iacchetti
Lui è tornato. Edizione numero 23. Ininterrottamente dal 2003, prima in Rai e ora sul Nove, Fabio Fazio ha fatto accendere, domenica alle 19.30, le telecamere della trasmissione Che tempo che fa. Il programma della gente che piace, per la gente che piace. Una sorta di specchietto per capire il sentimento dell’opinione pubblica, il contenuto televisivo da guardare per non sbagliare parere sui pareri dell’agenda politica nazionale e ovviamente mondiale. Una messa in onda, con uno stile sempre più americano, vestendo i panni del serioso e del comico soddisfacendo tutti i gusti. E allora davanti agli occhiali di Fazio per l’avvio della stagione sono passati Dan Brown per parlare del suo nuovo libro, L’ultimo segreto, ma soprattutto Richard Gere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fabio - fazio
Mara Venier fuori da “Che tempo che fa”? Il clamoroso dietrofront che beffa Fabio Fazio
Ludovico Peregrini, morto lo storico "Signor No" di "Rischiatutto": aveva 82 anni. Lavorò con Mike Bongiorno e Fabio Fazio
Ludovico Peregrini, morto lo storico "Signor No" di "Rischiatutto": aveva 82 anni. Fabio Fazio: «Un signore d'altri tempi»
La conduttrice ospite di Fabio Fazio sul Nove annuncia l'addio al suo storico programma: "L'anno prossimo sarò qui con te" - facebook.com Vai su Facebook
“Sei diventato l’idolo di tutti!” - Fabio Fazio con Enzo Iacchetti a #CTCF - X Vai su X
Programmi tv, cosa vedere oggi 5 ottobre: Fabio Fazio torna in TV per battere Le Iene - Dal salotto di Fazio alle inchieste di Giordano, fino all’irriverenza delle Iene: tre modi diversi di vivere la domenica sera in TV. Segnala libero.it
Home Anticipazioni Tv “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni prima... - Fabio Fazio torna quetsa sera sul NOVE con la prima puntata della nuova stagione di “Che Tempo Che Fa”: anticipazioni e ospiti di domenica 5 ottobre 2025 ... Da superguidatv.it