fabio fazio torna in tv per incensare enzo iacchetti

Lui è tornato. Edizione numero 23. Ininterrottamente dal 2003, prima in Rai e ora sul Nove, Fabio Fazio ha fatto accendere, domenica alle 19.30, le telecamere della trasmissione Che tempo che fa. Il programma della gente che piace, per la gente che piace. Una sorta di specchietto per capire il sentimento dell'opinione pubblica, il contenuto televisivo da guardare per non sbagliare parere sui pareri dell'agenda politica nazionale e ovviamente mondiale. Una messa in onda, con uno stile sempre più americano, vestendo i panni del serioso e del comico soddisfacendo tutti i gusti. E allora davanti agli occhiali di Fazio per l'avvio della stagione sono passati Dan Brown per parlare del suo nuovo libro, L'ultimo segreto, ma soprattutto Richard Gere.

