Fa fallire la società per sfuggire al pizzo del clan processo bis per imprenditore edile
La quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Rossella Catena, si è pronunciata sul ricorso di Antonio Ettore P., imprenditore 50enne di Mondragone titolare dell'omonima ditta impiegata nel settore del calcestruzzo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.Con tale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: fallire - societ
Alla guida del club abruzzese, dopo il fallimento della precedente società, conquistò la promozione in Serie B al primo colpo. - facebook.com Vai su Facebook